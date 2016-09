Milano: le assegnano un alloggio di via Zamagna, ma lo trova occupato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 20 set. (AdnKronos) - Doveva entrare nell'alloggio Aler assegnatole con regolare contratto, ma lo trova occupato da abusivi. E' successo ieri, poco prima delle 16, a una donna di 35 anni ucraina, in via Zamagna, a Milano. L'appartamento, recentemente ristrutturato, era stato occupato da due donne romene di 35 e 18 anni e dai loro tre bambini di 16, 12 e un anno, che non accennavano ad andarsene. Dopo diverse ore, la polizia è riuscita a convincerli a lasciare l'abitazione.

Adnkronos