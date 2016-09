Milano: inaugurato campo da calcio del terzo reparto mobile della polizia (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Secondo il prefetto Roberto Sgalla direttore centrale delle Specialità della polizia il campo da calcio può "creare le condizioni per stare bene, paga sempre", e che il discorso vale anche per chi "deve affrontare il duro lavoro che l'ordine pubblico richiede". Per Daniela Stradiotto, presidente osservatorio nazionale manifestazioni sportive, "la collettività sportiva è una collettività sicura" e invita a fare in modo che il nuovo campo da calcio, sia "un'officina di sportivi" e "un vero campo di gioco", lontano da ogni forma di agonismo. "Siamo molto felici - interviene il presidente Lega Serie A, Maurizio Beretta - di aver contribuito alla realizzazione di questo campo. Il calcio è uno sport che appassiona, come certificato dalle indagini demoscopiche, quasi 17 milioni di persone che lo seguono a vario titolo, chi direttamente allo stadio, chi in televisione".Il campo è stato inaugurato con una partita amichevole tra una rappresentativa della polizia, contro una squadra di Quarto Oggiaro. A ottobre ci sarà un incontro con l'Università Statale di Milano.

