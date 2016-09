Milano: inaugurato campo da calcio del terzo reparto mobile della polizia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 20 set. (AdnKronos) - Inaugurato oggi pomeriggio, il nuovo campo da calcio, a disposizione del personale del reparto mobile della caserma Annarumma, in via Cagni, a Milano. Al battesimo del nuovo terreno di gioco, realizzato con il contributo della Lega Serie A, erano presenti molte istituzioni e personalità: dal prefetto Alessandro Marangoni al questore Antonio De Iesu, dal prefetto Roberto Sgalla direttore centrale delle Specialità della polizia, al nuovo presidente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive Daniela Stradiotto, al presidente della Lega Serie A Maurizio Beretta, accompagnato dal direttore generale Marco Brunelli."E' bello - interviene il questore di Milano, Antonio De Iesu - che questa struttura consenta di aprirci all'esterno, facendo capire alle persone che i poliziotti, e in generale, le forze dell'ordine sono parte della società. Sono padri e madri di famiglia, che pensano a tutelare i diritti dei cittadini, e non a 'castigare' con sanzioni".

