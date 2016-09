Milano: Cinisello Balsamo, rapina ai danni di un corriere, fermato un uomo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 20 set. (AdnKronos) - Rapina ai danni di un corriere della ditta Bartolini. E' accaduto poco dopo le 8 di questa mattina, in via Segantini, a Cinisello Balsamo, nel milanese. L'autista del corriere stava uscendo dal deposito della ditta, dopo aver caricato sul furgone la merce ed era diretto verso il centro commerciale di Arese per le consegne. A pochi metri dalla sede di partenza, l'autista è stato fermato da un'Alfa Romeo 147 scura, con a bordo tre rapinatori. Uno di loro, armato di pistola, ha costretto a il conducente del furgone a salire sull'auto, mentre un complice si metteva alla guida del camion.L'autista del camion, dopo esser stato picchiato, è riuscito a liberarsi e a chiedere soccorso al titolare di una ditta di pneumatici, che ha dato l'allarme. La vittima è stata ricoverata all'ospedale di Cinisello Balsamo. Uno dei rapinatori è stato fermato nelle vicinanze di via Bisnati, a Milano, dopo che aveva abbondato il furgone in via Grassini, con ancora tutta la merce. Si tratta di un ragazzo ecuadoriano di 27 anni, residente in zona Comasina.

