Milano, 20 set. (AdnKronos) - Aveva un permesso di uscita dal carcere per lavoro, ma i poliziotti lo hanno trovato senza documenti, mentre giocava alle slot in un bar di via Bovisasca, a Milano. Così ieri sera un uomo di 33 anni, detenuto nella casa circondariale di Opera, ha iniziato ad aggredire verbalmente gli agenti e a danneggiare l'auto di servizio. L'uomo è stato arrestato per resistenza, minaccia e danneggiamento a pubblico ufficiale.

