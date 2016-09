Migranti: Salvini contro l'Avvenire, non decidono loro chi va in Paradiso

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Secondo il direttore del giornale dei vescovi, il signor Marco Tarquinio, io e voi siamo ignoranti e non andremo in Paradiso...". Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini, che posta l'articolo firmato dal direttore sull'Avvenire."Ricordando le parole pronunciate nel 2012 dal grande Papa Benedetto XVI 'Prima del diritto a emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare', chiamerò in redazione 'L'Avvenire' (02-67801) chiedendo se, per caso, il buon Dio ha delegato a loro la scelta di chi va e non va in Paradiso...", conclude il segretario federale del Carroccio.

