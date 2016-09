Migranti: Maroni, se non si fermano partenze sarà invasione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 20 set. (AdnKronos) - Dichiarare lo stato d'emergenza, che permette di attivare il sistema regionale della Protezione civile, e fermare le partenze. E' quanto si dovrebbe fare, secondo il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, per risolvere il caso migranti. "Ora se non e' un'emergenza l'arrivo di 500mila migranti in tre anni, non so cosa sia un'emergenza", spiega intervenendo alla trasmissione radiofonica di Rai Radio Uno, 'Radio Anch'io', dedicata al tema dell'accoglienza dei migranti.Fermare le partenze "è l'unico modo per risolvere il problema, altrimenti ci sarà l'invasione. Mi fa sorridere quando Renzi o il viceministro degli Esteri dicono 'ascoltiamo Beppe Sala'. Benvenuto nel club Beppe Sala. Noi queste cose le diciamo da mesi, anzi da anni e adesso finalmente anche i sindaci della maggioranza di governo si svegliano perchè non riescono a reggere questo impatto che e' devastante sui territori".Maroni vorrebbe essere coinvolto dal Governo sulle azioni da intraprendere. "Non è che me ne lavo le mani, è che fanno tutto senza coinvolgerci. Sono i Prefetti che decidono dove mandarli. Sento adesso - prosegue - che ci sarà una Cabina di regia. Una Cabina di regia non si nega a nessuno, ma capisco che coinvolgeranno i Comuni e non le Regioni. Io non posso, se non sono coinvolto come Protezione civile, spendere i soldi pubblici per questa emergenza e quindi e' veramente incomprensibile questo atteggiamento del Governo".

Adnkronos