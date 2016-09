Migranti: Gasparri, da Renzi goffo tentativo di correre ai ripari

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Renzi cerca goffamente di correre ai ripari in materia di immigrazione inventandosi un commissariamento del ministero dell'Interno per ricondurre tutti i poteri a Palazzo Chigi. Lo ha già fatto con l'economia con risultati catastrofici. Succederà lo stesso con l'immigrazione". Lo dichiara il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (Fi). "È inutile - prosegue - che finge di cambiare linea quando ogni giorno le navi della Marina portano migliaia di stranieri in Italia. Blocchi le operazioni EuNavFor Med, Mare sicuro e le altre in corso, e dimostri così di non volere più organizzare l'auto invasione del nostro Paese. Il piano per disseminare in tutti gli ottomila comuni d'Italia migliaia e migliaia di clandestini è un'autentica follia. La finta lite con l'Europa non convince nessuno". A Renzi "chiediamo di venire subito in Parlamento per confrontarsi su questi presunti nuovi piani che non possono essere portati avanti nel disprezzo della legge e di un confronto democratico che deve coinvolgere anche i sindaci. Per quanto riguarda FI, proporrò una svolta nel senso della fermezza e della severità a tutti i nostri sindaci in occasione della conferenza degli enti locali del nostro partito organizzata dal responsabile di settore Marcello Fiori venerdì mattina a Roma. Da FI devono venire segnali chiari e decisi", conclude Gasparri.

