M5S: Grillo riprende redini Movimento, chiude da solo Italia 5 Stelle (2)

(AdnKronos) - La scelta di chiudere da solo probabilmente non è casuale. Da un lato l'esigenza di placare gli animi di un direttorio che scricchiola, dall'altro la volontà di rimarcare che dietro ogni dissidio, problema o braccio di ferro nel Movimento c'è sempre un garante, pronto a intervenire per riappianare le cose. Come successo a Nettuno.La prima Italia 5 Stelle senza Gianroberto Casaleggio vedrà la presenza del figlio Davide, in passato sempre al fianco del padre per la kermesse grillina ma mai intervenuto dal palco. E non è escluso, ipotizza qualcuno nel Movimento, che Casaleggio jr stavolta salga sul palco per un intervento commemorativo sul cofondatore del Movimento venuto a mancare nell'aprile scorso. Di certo, come già avvenuto a Roma per la chiusura elettorale della campagna di Virginia Raggi a piazza del Popolo, non mancheranno momenti dedicati a Gianroberto Casaleggio, che l'anno scorso -in prima linea nell'organizzazione di Italia 5 Stelle a Imola- aveva gettato il seme affinché la festa del Movimento quest'anno si tenesse in Sicilia, dove forte è la presa dei 5 Stelle sull'elettorato.

Adnkronos