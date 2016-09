M5S: Grillo riprende redini Movimento, chiude da solo Italia 5 Stelle

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - Al Circo Massimo Beppe Grillo chiuse Italia 5 Stelle con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, immaginando il giorno in cui i due avrebbero mandato in pensione lui e Casaleggio. L'anno scorso, a Imola, la chiusura toccò al 'Dibba', forse anche per evitare le polemiche dell'anno precedente, quando il titolo dell'intervento di Di Maio -un 'governo a 5 Stelle', cambiato poi in corsa- era stato interpretato dai media come l'incoronazione a candidato premier del vicepresidente della Camera.Quest'anno Beppe Grillo, sempre meno convinto del suo 'passo di lato' a causa delle grane interne al Movimento, a quanto apprende l'Adnkronos chiuderà da solo la kermesse grillina, in scena a Palermo come voluto da Gianroberto Casaleggio lo scorso anno. Bocche cucite nel Movimento sulla 'scaletta' degli interventi dal palco. L'idea è renderla nota giovedì, in una conferenza stampa a Palermo dedicata alla Woodstock dei 5 Stelle. Degli interventi gli stessi parlamentari sanno ben poco, anche se saranno molti i deputati e i senatori che calcheranno il palco. A quanto apprende l'Adnkronos, le sindache Virginia Raggi e Chiara Appendino interverranno nel pomeriggio di sabato, raccontando i primi mesi al governo di Roma e Torino. Grillo, viene spiegato da fonti autorevoli, avrà come sempre accesso libero in scena. E a lui, salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, verrà affidata la chiusura, con tutti i parlamentari e gli eletti alle sue spalle per rendere un'immagine di unità.

