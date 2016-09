M5S: Fini, convinto che falliranno prova governo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Non penso che i 5 Stelle siano il futuro del paese ma non sono nemmeno preoccupato del loro successo, perché anzitutto portano a votare milioni di italiani che non voterebbero mai i partiti tradizionali, e poi perché cercano un positivo esperimento di democrazia diretta. Ma sono convinto che alla prova di governo falliranno perché non saranno in grado di soddisfare le enormi aspettative che hanno creato". Lo ha detto Gianfranco Fini a Otto e mezzo.

