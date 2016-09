M5S: Crocetta, alla Festa di Palermo facciano autocritica

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "Mi aspetto che alla Festa di Palermo il M5S faccia un'autocritica seria rispetto al governo regionale siciliano". Lo ha detto all'Adnkronos il Governatore siciliano Rosario Crocetta parlando del meeting nazionale dei grillini che si terrà sabato e domenica a Palermo, alla presenza di Beppe Grillo e dei leader del movimento. "Io avevo aperto anche a loro a inizio legislatura - dice Crocetta - ma loro hanno rifiutato, rigettando la via riformista, la politica del fare e scegliendo di essere ideologici e non concreti. Mi aspetto un salto che non è la logica dell'opposizione ma la logica del fare proposte e confronti dicendo che in politica non si ha ragione o torto perché si appartiene a un partito ma perché si vuole il bene comune".

Adnkronos