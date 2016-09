Lusso: EY, rallenta mercato mondiale, +1% nel 2015

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 20 set. (AdnKronos) - Continua, ma rallenta, la crescita del mercato mondiale del lusso. Nel 2015 si è registrato un incremento dell'1% a tassi costanti e del 13% a tassi correnti. Più dinamico il mercato della cosmetica, da diversi anni in crescita stabile anche a tassi di cambio costante, che sfiora un incremento del 3,9%, spinto dalle economie emergenti, che contano per oltre i due terzi della crescita. E' quanto emerge dalla sesta edizione dello studio annuale 'The luxury and cosmetics financial factbook' di EY, che analizza lo scenario del settore lusso a livello globale. Dopo anni di corsa al retail e ai mercati emergenti, si sottolinea nel rapporto, i tassi di crescita hanno registrato una battuta d’arresto e portato a una progressiva compressione dei margini e alla necessità di ridefinire i modelli distributivi, tenendo conto della 'digital disruption' in atto in numerosi settori. Roberto Bonacina, partner di EY Tas Fashion & Luxury, sottolinea che "al di là di un effetto cambi che ha positivamente influenzato il 2015, il mercato dei beni di lusso nel suo complesso sta mostrando tassi di crescita marginali. L’instabilità geopolitica, la minore crescita dei mercati emergenti, Cina in particolare, e la progressiva saturazione dei mercati occidentali ne stanno inevitabilmente rallentando lo sviluppo". Bonacina sottolinea che "non è più tempo di corsa al retail, ma di ridefinire i modelli distributivi che tengano conto della 'digital disruption', in atto in numerosi settori. Il consumatore si è evoluto: è diventato più attento, sofisticato, socialmente responsabile e interessato alla qualità di ciò che acquista. Sta alle aziende del settore creare un ecosistema fatto di qualità di prodotto, comunicazione e social media per assicurarsi l’attenzione dei consumatori e orientare le loro decisioni in termini di acquisto in un contesto competitivo in continua evoluzione".

