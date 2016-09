Lufthansa: firma joint venture commerciale con Air China (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Il mercato dell'aviazione cinese è uno dei mercati in crescita più importanti del mondo. Vogliamo approfittare di questa crescita insieme con il nostro partner Star Alliance Air China", ha aggiunto Spohr. "La joint venture con Lufthansa e con le controllate Austrian Airlines e Swiss - , ha detto Cai Jianjiang, Presidente di Air China - è un altro importante passo della strategia di globalizzazione di Air China dopo l'entrata in Star Alliance nel dicembre 2007. Entrambe le parti possono rafforzare ulteriormente il proprio vantaggio competitivo in Cina e in Europa. Nell'ambito della joint venture, abbiamo deciso di ampliare ulteriormente la copertura di collegamenti in Cina e in Europa, di migliorare i collegamenti aerei in altri mercati e di ottimizzare gli orari dei voli, il che ci consentirà di offrire più scelte di volo flessibili, tariffe convenienti e comode esperienze di viaggio".

Adnkronos