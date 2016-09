Libia: sindaco Sedico, la nostra comunità in apprensione per Danilo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Belluno, 20 set. (AdnKronos) - "Ho saputo anch'io della notizia ieri sera dalla tv e mi sono subito attivato per approfondire la vicenda. Io personalmente non conoscevo Danilo Calonego. Ho parlato con chi invece lo conosceva e tutti me lo descrivono come un gran lavoratore che vive da tempo all'estero". Così il sindaco di Sedico (Belluno), Stefano Deon all'Adnkronos commenta la notizia del rapimento del tecnico bellunese in una zona desertica della Libia, insieme a due suoi colleghi. Danilo Calonego, che era già sfuggito in passato a due tentativi di rapimento, infatti pur essendo ancora residente ufficialmente a Sedico da qualche anno vivrebbe stabilmente a Marrakech. "Qui, vive ancora la mamma, mentre le due figlie abitano in provincia di Belluno - spiega il sindaco di Sedico - E oggi stesso mi recherò da loro per portare la solidarietà della nostra comunità che è in forte apprensione per il destino di questo nostro concittadino. Speriamo tutti che la vicenda si concluda presto e nel migliore dei modi".

