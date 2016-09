Libia: Paniccia, non credo a terrorismo, Calonego si era convertito all'Islam (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ma il rapimento dei nostri due connazionali è l'occasione per il prof. Arduino Paniccia per una riflessione più generale: "Oggi lavorare in Libia è molto pericolo. Lì sono 'tutti contro tutti', e quindi non so se vale davvero la pena di andare a rincorrere contratti, a volte modesti, correndo rischi così elevati". E il docente di studi strategici avverte infine "L'Italia non deve più porre tempo in mezzo, ed oltre naturalmente ad impegnarsi per salvare la vita ai nostri connazionali, deve avviare una trattativa diretta con il governo di Unità nazionale, facendo valere le nostre ragioni con una certa fermezza per avere garanzie certe sulla sicurezza di tutti i nostri connazionali e delle nostre aziende impegnate il quel paese. E non c'è dubbio che in quest'ambito bisogna costringere il governo di unità nazionale a trattare con quello di Tobruk, non c'è alternativa", conclude.

