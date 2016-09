Libia: Paniccia, non credo a terrorismo, Calonego si era convertito all'Islam

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 20 set. (AdnKronos) - "Al momento la pista più attendibile è quella dei criminali comuni, perchè nell'area di Ghat al confine con l'Algeria si combattono le tribù dei tuareg e dei thembu in compagnia di bande di predoni e tagliagole che si prestano a traffici di ogni tipo. Quindi, l'ipotesi più attendibile proprio quella che i nostri due connazionali siano caduti nelle mani di criminali in cerca di un riscatto". Così il prof. Arduino Paniccia, direttore della Scuola di Competizione Internazionale di Venezia e docente di studi strategici all'Università di Trieste, all'Adnkronos commenta il rapimento dei due tecnici italiani ieri mattina nel Sud della Libia."La cosa fondamentale ora è evitare che i due nostri connazionali vengano ceduti ad altre bande legate all'Isis o quaediste - avverte il prof. Paniccia, grande esperto della situazione libica - e l'unica incognita è proprio quella legata al tempo. Bisogna fare presto, la Farnesina deve attivarsi subito, come credo stia facendo, per individuare esattamente la località del rapimento, solo così si riuscirà ad individuare la tribù che ha compiuto il rapimento e quindi il capotribù con cui trattare. Ma bisogna fare presto per evitare loro un lungo calvario ed evitare appunto il rischio che vengano venduti ad altre bande, magari legate a Boko Haram".Tra l'altro, il prof. Paniccia ricorda che "Il bellunese Danilo Calonego si era convertito da tempo all'Islam e ha sposato una donna musulmana, e quindi non credo alla pista terroristica. Tanto più che i terroristi di norma uccidono chi si trovano davanti, come l'autista. Ed invece il loro autista è stato lasciato in vita. E proprio la sua testimonianza sarebbe essenziale per arrivare ad individuare i rapitori".

Adnkronos