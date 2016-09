Libia: Gribaudo (Pd), rispettare riserbo chiesto da Farnesina

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Vorrei esprimere forte preoccupazione e vicinanza alle famiglie degli italiani rapiti in Libia. In queste ore difficili non possiamo che rispettare il necessario riserbo chiesto dalla Farnesina per garantire la sicurezza dei nostri connazionali e confidare nell’intenso lavoro che l’Unità di Crisi sta già conducendo per riportare Bruno e Danilo presto a casa. Ho potuto esprimere solo telefonicamente per ora tutta la vicinanza possibile alla famiglia Cacace". Lo dichiara la vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Chiara Gribaudo, che stamane ha telefonato alla famiglia Cacace, concittadina della deputata democratica.

