Libia: ex rapito, pur di lavorare si va lì sapendo di correre gravi rischi (2)

(AdnKronos) - "Purtroppo - spiega il tecnico veneziano - lì in Libia la situazione è difficile, non sai mai di chi ti puoi fidare: anche il tuo stesso autista ti può vendere per pochi soldi ai rapitori".E Gianluca Salviato con amarezza sottolinea infine che "gli americani e gli inglesi non ci sono più in Libia, mentre di italiani che lavorano lì ce ne sono ancora molti perchè vi sono ancora molte imprese italiane presenti nel paese. L'Italia ha innumerevoli interessi in Libia. E così pur di lavorare si parte anche sapendo di correre molti rischi, perchè purtroppo qui in Italia non c'è lavoro".

