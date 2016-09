Libia: ex rapito, pur di lavorare si va lì sapendo di correre gravi rischi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Venezia, 20 set. (AdnKronos) - "Ho sentito ieri sera la notizia del rapimento dei due nostri connazionali e a quanto pare di capire gli autori potrebbero essere i membri una delle tribù di tuareg della zona. Adesso bisogna sperare che non li vendano per pochi soldi ai terroristi. Questo è il pericolo vero". Così Gianluca Salviato rapito a marzo 2014 in Libia dai seguaci dell'Isis, e liberato sei mesi dopo, all'Adnkronos spiega il suo stato d'animo dopo aver appreso del rapimento di due tecnici italiani ieri a sud della Libia."Io spero e prego che li liberino presto, anche perché ogni volta che avviene un rapimento di un nostro connazionale provo un grande dolore. Io so cosa vuol dire avere un kalashnikov carico puntato in fronte - spiega - E, soprattutto conosco perfettamente la situazione d'ansia e di apprensione che stanno vivendo i loro familiari in questi momenti terribili. E, ogni volta è un grande dolore, ma soprattutto provo tanta rabbia perchè bisogna mettere fine a questi rapimenti".

Adnkronos