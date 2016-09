L.elettorale: si lavora a mozione maggioranza, Pd rinvia gruppo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - Lavori in corso a Montecitorio per tentare di arrivare domani in aula con una mozione unitaria della maggioranza sull'Italicum. L'iniziativa è stata presa dal Pd ed è il presidente dei deputati dem, Ettore Rosato, a tenere i fili della cosa. Ha già incontrato il capogruppo di Ap, Maurizio Lupi, e nel pomeriggio sono previsti altri faccia a faccia con le altre forze della maggioranza. E anche se si sta parlando soltanto di una mozione il tentativo non è semplice. Le posizioni sulla legge elettorale e le modifiche all'Italicum sono articolate. Nella maggioranza, nel Pd e nella stessa area renziana. Anche per questo, inizialmente, l'idea (con l'avallo, si riferisce, di Maria Elena Boschi) era quello di bocciare la mozione di Sinistra Italiana. Punto. Poi Ap ha fatto sapere che avrebbe presentato un proprio testo. Volontà ribadita anche nelle ultime ore. Di qui l'esigenza, emersa nella riunione dell'ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera stamattina, di evitare spaccature nella maggioranza e quindi mettere giù un testo unitario.Ma la minoranza Pd non sarà della partita. Al momento, la linea resta quella di dire sì soltanto se la mozione sarà accompagnata da una proposta concreta di modifica dell'Italicum. "Noi -dicono nella minoranza- la nostra proposta l'abbiamo presentata. Il Mattarellum 2.0. Discutiamola o presentino una loro proposta. Ma la mozione da sola è aria fritta". Intanto alla Camera si continua a discutere tanto che il gruppo Pd già fissato per stasera, è stato rinviato domani alle 15.

Adnkronos