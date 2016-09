L.elettorale: Rosato, no mozione generica, Renzi ha preso impegno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Noi non facciamo mozioni generiche. Renzi ha detto che c'è la disponibilità a migliorare l'Italicum. Renzi è il segretario del Pd e le sue sono parole che ci impegnano". Lo ha detto Ettore Rosato, capogruppo Pd alla Camera, a chi gli chiede se la mozione di maggioranza a cui si sta lavorando sarà 'generica', come presume la minoranza dem. Il Pd, aggiunge, "crede nella possibilità di modificare la legge elettorale. Dipende dalle opposizioni e noi siamo pronti ad ascoltare le loro proposte. Noi crediamo che sia possibile costruire una maggioranza per cambiare l'Italicum che è una buona legge ma può sempre essere migliorata e tutto questo -sottolinea- è un discorso completamente svincolato dal referendum costituzionale".

Adnkronos