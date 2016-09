L.elettorale: per Renzi si può cambiare, parola a opposizioni/Adnkronos (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - ''L'Italicum va cancellato tout court in quanto non è una legge migliorabile perché è antidemocratica e incostituzionale". I deputati M5S in commissione Affari costituzionali alla Camera sono categorici nella condanna all'Italicum e lo mettono nero su bianco nella mozione che verrà presentata domani in aula. "Non ci piace, a prescindere dal fatto che possa farci vincere le elezioni o meno". Secondo noi "deve essere adottato un sistema elettorale con formula proporzionale", si legge nel testo della mozione, "senza alcun premio di maggioranza'' e con "modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori''. Non presenteranno invece mozioni Lega e Fi. Dice Renato Brunetta. "Al momento Forza Italia non presenta alcuna mozione in merito alla legge elettorale. Per noi non è ipotizzabile pensare di modificare l'Italicum nel pieno della campagna referendaria. La legge elettorale verrà cambiata solo dopo il referendum, solo dopo la vittoria del 'no', e certamente non sarà Renzi a dare le carte in quella partita".

