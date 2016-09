L.elettorale: per Renzi si può cambiare, parola a opposizioni/Adnkronos (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Rosato lavora a una mozione unitaria di maggioranza ma non tutti i deputati dem seguiranno il capogruppo. La minoranza Pd non sarà della partita. Al momento, la linea resta quella di dire sì soltanto a una mozione accompagnata da una proposta concreta di modifica dell'Italicum. "Noi -dicono nella minoranza- la nostra proposta l'abbiamo presentata. Il Mattarellum 2.0. Discutiamola o presentino una loro proposta. Ma la mozione da sola è aria fritta". Ma una decisione su come comportarsi in aula, astenersi o altro, verrà presa soltanto domani, prima dell'aula, quando le cose saranno più definite. Domani alle 15 si riunirà infatti il gruppo Pd, già fissato per stasera, ma rinviato proprio per i lavori in corso sulla mozione. Rosato, da parte sua, fa sapere che la mozione non sarà "generica", come presume la minoranza dem. "Noi non facciamo mozioni generiche. Renzi ha detto che c'è la disponibilità a migliorare l'Italicum. Renzi è il segretario del Pd e le sue sono parole che ci impegnano".

Adnkronos