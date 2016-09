Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Le capriole di Renzi sono inutili e tardive. Come si può chiedere alle opposizioni di partecipare al dibattito sulla riforma elettorale dopo che per mesi lo stesso capo del Governo ha chiuso la porta in faccia a qualsiasi proposta? I buoni propositi di Renzi sono dettati solo dalla certezza della sconfitta al referendum: i suoi appelli sono vani e intempestivi". Lo dichiara Lucio Malan di Fi.

Adnkronos