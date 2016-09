Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Non c'è una riunione di maggioranza. Sono in corso degli incontri. Si sta lavorando e l'obiettivo è quella di una gestione condivisa del dibattito in aula". Lo dice il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini, a proposito dell'atteggiamento della maggioranza domani in aula quando si voterà la mozione di Sinistra Italiana sull'Italicum.

