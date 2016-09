Innovazione: premio a Leonardo per progetto sicurezza droni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - Leonardo-Finmeccanica si è aggiudicata il più prestigioso riconoscimento italiano dedicato all’innovazione made in Italy. Il Premio Nazionale per l’Innovazione è stato conferito nel corso di una cerimonia al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica. Leonardo, si legge in una nota del gruppo, è ancora una volta protagonista dell’innovazione grazie ad un progetto che consente di evitare il rischio di collisioni in volo tra velivoli pilotati e a pilotaggio remoto e garantire la sicurezza degli spazi aerei civili. Istituito dal Governo italiano presso la Fondazione Nazionale per l’Innovazione Tecnologica, Cotec, il riconoscimento, meglio conosciuto come Premio dei Premi, ha l’obiettivo di valorizzare e sostenere le migliori capacità innovative e creative espresse in molti settori di attività, dall’industria al design, dall’università alla ricerca e servizi. “E’ un riconoscimento importante – sottolinea Mauro Moretti, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo - che premia un progetto in un segmento di attività, relativo ai velivoli a pilotaggio remoto, che è in rapida espansione, oltre ad essere un tema di grande attualità a livello mondiale". "Quello della piena sicurezza dei droni - afferma Moretti - è un requisito indispensabile per consentirne l’integrazione nello spazio aereo e per lo sviluppo di un settore in grado di offrire importanti opportunità industriali e di sviluppo tecnologico al nostro Paese. I velivoli a pilotaggio remoto rappresentano la nuova frontiera di business dell’industria nel settore dell’aerospazio e difesa e Leonardo è tra le poche aziende al mondo a possedere, in questo ambito, una vasta gamma di tecnologie".

Adnkronos