Incidenti sul Gra Roma: cinque feriti. Code tra Ardeatina e Pontina

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Anas comunica che, a causa di due incidenti, si registrano rallentamenti e code sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in carreggiata interna, tra le uscite Casilina (n. 18) e Pontina (n. 26). Un primo incidente ha riguardato un’autovettura e una moto in prossimità dell’uscita Pontina. Il secondo incidente si è verificato tra le uscite Ardetina (n. 24) e Laurentina (n. 25) ed ha coinvolto quattro veicoli, di cui due mezzi pesanti, causando il ferimento di cinque persone. Al momento si transita in corsia di sorpasso e marcia veloce.Il personale Anas è intervenuto sul posto per la regolazione del traffico, la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia del piano viabile, al fine di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

