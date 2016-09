Imprese: Ice, continua crescita investimenti esteri in Italia (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Come mostrato dal presidente dell’Ice Michele Scannavini e riportato sul sito Invest in Italy ci sono almeno 10 buone ragioni per investire in Italia tra cui: è un paese aperto agli investimenti esteri grazie anche alle politiche e le misure varate dal Governo oltre ai nuovi incentivi fiscali dell’Agenzia delle Entrate come l’introduzione dell’Ace, la norma che prevede un incentivo alla capitalizzazione delle imprese per fornire un aiuto alla crescita economica e l’adozione del credito d’imposta riservato ad attività d’impresa volte a dare impulso alla ricerca e allo sviluppo; è tra le principali migliori economie e mercati al mondo; è un hub strategico a livello logistico; ha una forza lavoro competente e competitiva nonché eccelle in ricerca, sviluppo ed innovazione. La promozione dell’Agenzia Ice, oltre che con i desk, avviene tramite la presenza a fiere e manifestazioni internazionali, roadshow all’estero, dove sono presentati i settori italiani di eccellenza, e capillari attività di comunicazione rivolte alla stampa estera.

