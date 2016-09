Imprese: Ice, continua crescita investimenti esteri in Italia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - Gli investimenti esteri in Italia sono in continua crescita, nel 2015 gli accordi conclusi con player stranieri hanno avuto un peso del 34% sull’ammontare totale con un valore del 21% superiore a quelli dell’anno precedente. I paesi trainanti sono la Cina e gli Stati Uniti mentre tra i settori maggiormente interessati troviamo i beni di consumo, i servizi finanziari e l’industria. E' quanto emerso oggi a Londra nel corso del Roadshow “Invest in Italy” organizzato dall’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane presso l’Ambasciata Italiana a Londra alla presenza del Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto, il presidente dell’Ice Michele Scannavini e l’Ambasciatore italiano Pasquale Terracciano. Per promuovere, supportare ed incoraggiare gli investimenti in Italia l’Agenzia ICE, dopo l’apertura dei desk attrazione investimenti esteri a New York, Londra, Singapore e Tokyo, ha pianificato altre inaugurazioni strategiche entro la fine dell’anno come quelle di Dubai e San Francisco. Lavorando a stretto contatto con le Ambasciate e le altre Istituzioni italiane presenti sul territorio i desk sono uno strumento chiave per facilitare i contatti tre le realtà straniere e quelle italiane che hanno già portato a risultati significativi come l’investimento di Westfield per il più grande Department Store in Europa che sorgerà a Segrate o quello del colosso Apple a Napoli dove verrà creato un centro di sviluppo di app in collaborazione con 6 Università italiane.

