Groupama Assicurazioni e MAXXI insieme per offerta formativa

Roma, 20 set. (Labitalia) - Insieme per arricchire l’offerta formativa del museo, renderlo sempre di più un luogo accogliente, interessante, stimolante e inclusivo. E’ questo l’obiettivo della partnership tra il MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, e Groupama Assicurazioni, la principale filiale estera del colosso assicurativo francese. La partnership prevede 28 viste guidate gratuite per 14 weekend, da sabato 1° ottobre a domenica 18 dicembre, e a novembre un corso di blogging in 4 lezioni per giovani dai 18 ai 23 anni, anch’esso gratuito.“Sono particolarmente lieta di questa partnership - dice Giovanna Melandri, presidente Fondazione MAXXI - che ci consente di offrire al nostro pubblico una ulteriore opportunità di scoprire il MAXXI, la sua architettura, le sue mostre e collezioni. Grazie al corso di blogging, inoltre, il MAXXI sempre più diventa un luogo per giovani e studenti, un luogo dove le tecnologie più aggiornate si mettono al servizio dell’arte e della creatività. Infine, con questo accordo si rafforza quel modello di alleanza e collaborazione innovativa tra pubblico e privato, basato sulla condivisione di progetti, che è nel Dna del museo”.Yuri Narozniak, direttore generale di Groupama Assicurazioni, ha aggiunto: “E’ con grande soddisfazione che annunciamo oggi questa partnership, perché tra la nostra compagnia e MAXXI esiste una sintonia perfetta rispetto ai valori della prossimità e ai temi dell’innovazione digitale e del sostegno alle giovani generazioni. Così come desideriamo essere vicini ai nostri clienti e mettere loro a disposizione nuovi servizi innovativi, allo stesso modo desideriamo contribuire alla scoperta di questo Museo, che è sinonimo di contemporaneità e futuro”.A partire dal 1° ottobre, quindi, ogni sabato e domenica fino al 18 dicembre, saranno organizzate visite guidate gratuite sia all’architettura del MAXXI, con un nuovo percorso interattivo (il sabato, ore 18), sia alle mostre temporanee e alla collezione permanente (la domenica, ore 11,30). Quattro visite straordinarie si svolgeranno martedì 1° novembre e giovedì 8 dicembre. Le visite saranno curate dal Dipartimento Educazione del MAXXI, per un massimo di 25 persone. Per partecipare è necessario il biglietto di ingresso al museo (prenotazione su edumaxxi@fondazionemaxxi.it; tutto il calendario su www.fondazionemaxxi.it).Come si fa un blog, sia dal punto di vista tecnico sia di contenuti editoriali? Saranno questi i temi del corso gratuito di blogging, rivolto ai giovani dai 18 ai 23 anni, che si svolgerà a novembre, ogni sabato per un totale di 4 lezioni. Potranno partecipare 30 studenti tra quelli che risponderanno all’open call che sarà lanciata all’inizio di ottobre. Il corso prevede anche una visita speciale al museo.

