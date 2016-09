Fs: Trenitalia, Alstom e Hitachi presentano nuovi treni regionali

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - Nuovi treni per il futuro della mobilità dei pendolari. I termini dell’accordo quadro per la fornitura di complessivi 450 treni destinati al trasporto regionale di Trenitalia, firmato a inizio agosto con Alstom Italia e Hitachi Rail Italy, sono stati illustrati oggi a Berlino da Barbara Morgante, amministratrice delegata di Trenitalia. Al suo fianco Michele Viale, amministratore delegato di Alstom Italia e Maurizio Manfellotto, amministratore delegato di Hitachi Rail Italy. “È un’operazione senza precedenti, che in qualche modo anticipa alcuni degli obiettivi del prossimo piano industriale 2017-2026 del Gruppo FS”, ha dichiarato Barbara Morgante. “Perché treni nuovi, più efficienti, performanti ed ecosostenibili assicureranno un servizio più efficace ai nostri pendolari e ai committenti, ossia alle Regioni, nell’ottica di una mobilità integrata che vedrà l’elemento treno conservare una strategica centralità nel viaggio door-to-door. Potremo quindi migliorare - sottolinea Morgante - le già eccellenti performance raggiunte negli ultimi mesi, con una puntualità che ha toccato il 93,2% nelle ore di punta, e una regolarità che ha visto scendere sotto l’1% le corse cancellate”. “Con Caravaggio trasciniamo il futuro nel presente presentando un prodotto che non ha eguali nella categoria e che si pone avanti di una generazione.”, ha dichiarato Maurizio Manfellotto, amministratore delegato di Hitachi Rail Italy. “Siamo già al lavoro per realizzare un treno mai visto prima in Europa in linea con i più alti standard di sicurezza e comfort. Un veicolo che cambierà il sistema di mobilità italiano. Su questo progetto è impegnata una squadra di oltre 300 persone con l'obiettivo di realizzare quello che, dopo il nostro Frecciarossa 1000, diventerà un altro simbolo del Made in Italy”.

