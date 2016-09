Fs: con Db e Sncf aprono a sistemi bigliettazione interoperabile (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - “Quella delle Tap Tsi è la prima e, finora, unica iniziativa europea che riunisce tutti i maggiori operatori nel settore del ticketing in una piena collaborazione. Sarà decisivo per aumentare la consapevolezza dell'urgenza di velocizzare la digitalizzazione sia nel campo della bigliettazione, sia in quello delle operations”, ha dichiarato Rüdiger Grube, amministratore delegato di Deutsche Bahn. Sncf, Trenitalia e Deutsche Bahn hanno contribuito in modo significativo alla creazione di un struttura di governance per il progetto Tap Tsi “perché servono partner forti e di prim’ordine per l’efficace attuazione di questo compito normativo rivolto al settore nel suo complesso”. “Rendere le ferrovie più digitali e favorire l'interoperabilità nel settore ferroviario a livello europeo sono priorità assolute per Sncf. La Tsga faciliterà le imprese a progredire sempre più in questi campi. Invitiamo tutte le compagnie ferroviarie e le parti interessate ad aderire in futuro all'associazione”, ha detto Guillaume Pepy, amministratore delegato di Sncf. Le specifiche TAP STI (Telematics Applications for Passenger Services - Technical Specifications for Interoperability) stabiliscono standard tecnici comuni per lo scambio di dati del trasporto ferroviario tra gli operatori europei. Il Regolamento è in fase di implementazione da parte dei soggetti del settore ferroviario. La creazione della TSGA sarà fondamentale per la gestione dei processi. L'associazione, che risponde in pieno ai requisiti normativi TAP TSI, sarà operativamente soggetta alle autorizzazioni delle Autorità nazionali garanti della concorrenza.

