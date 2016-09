Fs: con Db e Sncf aprono a sistemi bigliettazione interoperabile

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - Una nuova struttura permanente di governance, Tap Tsi Services Governance Association (TSGA), faciliterà lo scambio dei dati relativi agli orari ferroviari e alle tariffe nel settore ferroviario europeo. È quanto prevede la dichiarazione firmata oggi a Berlino dagli amministratori delegati di Fs Italiane, Deutsche Bahn e Sncf. Tsga costituirà una delle tappe fondamentali verso la piena attuazione del Regolamento europeo, garantendo uno sviluppo della digitalizzazione. I benefici saranno anche per i viaggiatori europei perché TSGA garantirà alle imprese ferroviarie europee una completa condivisione di dati e informazioni relative alla bigliettazione. “Creare la Tsga è un importante passo verso la piena implementazione delle TAP TSI", ha affermato il Commissario europeo ai Trasporti, Violeta Bulc. “Contribuirà a rendere più continua la pianificazione ferroviaria europea e più fluide le operazioni relative ai biglietti”. “Questa collaborazione ci permetterà di gestire al meglio servizi futuri, tra cui le operazioni di ticketing che saranno fornite in base al regolamento Tap Tsi”, ha sottolineato Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di Fs Italiane. “La dichiarazione firmata oggi dimostra che le ferrovie europee e la Commissione europea lavorano fianco a fianco per rendere il viaggio in treno una vera esperienza europea, approfittando anche dei progressi digitali in corso”.

Adnkronos