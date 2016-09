Fs: a Innotrans presentano azioni per sostenibilità (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Le politiche di sostenibilità di Rete Ferroviaria Italiana, il Gestore del network nazionale, sono indirizzate a ridurre l’impatto ambientale nei processi di manutenzione e nella costruzione di nuove opere. “L’obiettivo di RFI è minimizzare la produzione dei rifiuti nei cantieri per o lavori di manutenzione di une delle reti più estese d’Europa e la costruzione di nuove opere”, ha spiegato Maurizio Gentile, amministratore delegato e direttore generale di Rfi. "Circa il 10% del materiale viene riutilizzato, percentuale che sale al 35% per il cemento e per l’acciaio al 15%. Stiamo inoltre introducendo dei sistemi di telelettura dei consumi idrici degli impianti ferroviari che ci permetteranno di ridurli del 10% entro il 2021". Anche Italferr, la società d’ingegneria del Gruppo, attribuisce alla tutela ambientale un ruolo prioritario nella di progettazione delle infrastrutture. "Italferr promuove un approccio innovativo per garantire la sostenibilità ambientale delle complesse opere infrastrutturali che stiamo progettando in tutto il mondo", ha spiegato Carlo Carganico, amministratore delegato di Italferr. "Queste soluzioni prevedono il calcolo dell’Impronta Climatica, ossia quanto gas serra viene rilasciato nell’atmosfera, e già in fase contrattuale sono scelti fornitori di materiale che garantiscono il minore impatto ambientale".

