Droga: maxi operazione gdf Brescia, 99 arresti e sequestri per 1 mln euro (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Dei 99 arresti, due ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite stamattina nei confronti di 10 persone insieme a 5 ritardati arresti di ulteriori indagati. I soggetti, tutti appartenenti alle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, rientrano fra le 196 persone denunciate dalle Fiamme Gialle bresciane. L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia e iniziata nel 2012, aveva già portato all’arresto di 84 soggetti (di cui 2 latitanti) e al sequestro di 117 chili di cocaina, 4.629 chili di marijuana, 90 chili di hashish, 850 grammi di eroina/morfina, 554.000 euro in contanti, 7 autoveicoli, 5 mezzi pesanti, 2 imbarcazioni e 1 camper.Partita dal monitoraggio dello spaccio nel centro storico di Brescia (racchiuso all’interno della circonvallazione nota come “ring”), l'indagine ha interessato molte regioni del territorio nazionale e si è estesa in Grecia, Spagna, Olanda, Belgio e Bulgaria, consentendo di accertare la contiguità tra la criminalità organizzata albanese e i gruppi criminali italiani. L’introduzione della droga avveniva attraverso trasporti commerciali di prodotti ittici, frutta e verdura. La marijuana, coltivata e proveniente dall’Albania, giungeva sulle coste del sud Italia trasportata su veloci natanti o grandi pescherecci, per poi essere trasferita nelle altre regioni, viaggiando all’interno di grossi camper o mezzi pesanti che trasportavano agrumi.

Adnkronos