Cyberbullismo: sì Camera a legge, da 1 a 6 anni di carcere per stalker/Adnkronos (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia, il questore potrà convocare il responsabile della condotta illecita, ammonendolo oralmente e invitandolo rispettare la legge, sulla falsariga di quanto viene previsto nelle norme contro lo stalking. Se l'ammonito è minorenne dovrà essere accompagnato dal genitore. Viene istituito presso la presidenza del Consiglio, un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, il cui compito è elaborare un piano d'azione integrato e realizzare una banca dati specifica per il monitoraggio del fenomeno. Al Miur, l'articolo 4 affida il compito di elaborare le "linee di orientamento" per combattere il fenomeno nelle scuole attraverso la formazione del personale scolastico, misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti e l'istituzione, in ogni istituto, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro bulli e cyberbulli.

Adnkronos