Cyberbullismo: sì Camera a legge, da 1 a 6 anni di carcere per stalker/Adnkronos

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Via libera della Camera con 242 sì, 73 no e 48 astensioni, alla legge sulla "Tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Attesa da oltre un anno, la seconda lettura riconsegna il testo per il terzo passaggio al Senato, dove nel maggio 2015 era stato approvato all'unanimità, una normativa profondamente modificata, che ha cambiato l'impostazione del provvedimento, nato, come ha ricordato la relatrice a palazzo Madama Elena Ferrara (Pd), per tutelare i minorenni, puntando sulla prevenzione dei fenomeni di bullismo informatico e sulla responsabilizzazione degli adolescenti, piuttosto che sull'aspetto punitivo.A Montecitorio la 'platea' dei destinatari è stata allargata anche ai maggiorenni. Nel primo articolo è definisce l'identikit del bullo e la relativa estensione in cyberbullismo (quando si realizza con strumenti informatici) che prevedono un atteggiamento aggressivo o la molestia ripetuta a danno di una vittima, in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla, attraverso vessazioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Chi è vittima di atti di cyberbullismo (o in caso il genitore o il tutore del minorenne), può chiedere al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se il gestore non provvede all'esecuzione della richiesta entro 48 ore, il danneggiato può rivolgersi al Garante per la privacy che interviene direttamente entro le 48 ore successive.

