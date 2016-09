Cyberbullismo: Rosato, liberi di usare web ma senza subirlo (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Nelle scuole, dove si registrano con più frequenza casi di bullismo, sarà individuato un insegnante come referente e al preside spetterà di informare subito le famiglie dei ragazzi coinvolti. Per atti persecutori come lo stalking online è stata rafforzata l’aggravante, con la reclusione da uno a sei anni. La principale 'arma' contro questi fenomeni resta l’educazione. Da recenti indagini emerge che non solo la scuola è l’ambiente più a rischio, ma che nelle famiglie c’è scarsa attenzione per questi fenomeni. Si tende a minimizzare, mentre dovremmo evitare di lasciare soli i nostri ragazzi trasmettendo con insistenza i valori del rispetto della persona - e delle donne in particolare -, dell’amicizia, delle relazioni umane. E poi, tutt’altro che secondario, c’è anche l’educazione ad un uso responsabile delle tecnologie per preparare adeguatamente gli adolescenti al mondo dei social e del virtuale. Dobbiamo essere liberi di frequentare il web, ma senza subirlo", conclude Rosato.

