Cyberbullismo: Rosato, liberi di usare web ma senza subirlo

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Non si può morire per 2600 like. Così il padre di Carolina Picchio, la ragazza 14enne suicida per un video diffuso in rete. Stiamo vedendo e vivendo, quasi quotidianamente, storie terribili di violenza, anche solo psicologica, nata e diffusa nel web, che coinvolgono soprattutto minori. E a fronte di una evidente impreparazione da parte delle vittime di reagire in modo adeguato e al disorientamento delle famiglie e della scuola, abbiamo il dovere di intervenire". Lo scrive Ettore Rosato su Facebook."Oggi la Camera ha approvato una legge (che passa al Senato) per contrastare bullismo e cyberbullismo. Perché la rete, grande strumento di innovazione, può trasformarsi in una gogna tremenda. Dobbiamo difendere le vittime e punire i persecutori. E la legge va in questa direzione. Chi è vittima di cyberbullismo può chiedere di rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete e se il gestore del sito non lo fa entro 24 ore interviene il Garante della privacy", prosegue il presidente dei deputati del Pd.

