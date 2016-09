Cyberbullismo: M5S, legge sabotata, non tutela minori (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "L’estensione della sfera di intervento -proseguono i 5 Stelle- anche ai maggiorenni rende insostenibile e pericoloso lo strumento dell’istanza a tutela delle vittime per far rimuovere i contenuti offensivi. Pensare di affidare il controllo e la possibilità di oscuramento dei contenuti web al garante per la privacy e ai gestori è impensabile, per l’altissimo livello di discrezionalità decisionale da parte di questi soggetti". "Il Garante della Privacy non ha assolutamente i mezzi - personale e risorse - per valutare materialmente le migliaia di richieste di cancellazione dal web che prevedibilmente gli arriveranno e stabilirà discrezionalmente l'idoneità dei contenuti web, se questi sono offensivi o possono creare ansia e timori al cittadino che ricorre all’Authority. Tutto questo senza che il Garante abbia né le competenze né i poteri di un giudice. Nel caso del gestore del sito internet invece, piuttosto che rischiare di vedersi comminare una sanzione – fino a 180 mila euro – per la pubblicazione di contenuti lesivi, potrebbe addirittura autocensurarsi e non pubblicarli”, conclude.

