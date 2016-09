Consob: Minenna torna all'autorità di vigilanza dopo l'addio alla Raggi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 20 set. (AdnKronos) - Marcello Minenna, ex assessore al Bilancio del Comune di Roma con delega al controllo delle partecipate, torna in Consob dopo l'aspettativa presa per l'impegno politico. E' quanto risulta all'Adnkronos. Conclusa da poco la sua esperienza nella giunta Raggi, il dirigente dell'autorità che vigila sui mercati torna a occupare la sua poltrona, con una retribuzione annuale di circa 120.000 euro. Alla guida dell’ufficio 'Analisi quantitative ed innovazione finanziaria della Consob', grande esperto di finanza quantitativa, noto nel mondo accademico, Minenna - prima dell'esperienza politica a fianco del Movimento 5 Stelle - è stato un 'oppositore' del presidente Consob Giuseppe Vegas nel caso dei derivati UnipolSai prima della fusione con Fonsai.

