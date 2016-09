Caso Maugeri: pm, per fatti analoghi a Formigoni in Usa condannato senatore

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 20 set. (AdnKronos) - Roberto Formigoni e il senatore americano Duke Cunningham. A paragonarli è stata nel pomeriggio il pm di Milano Laura Pedio in un passaggio delle sue repliche nel processo Maugeri in cui l'ex governatore lombardo e attuale senatore di Ncd è imputato per associazione a delinquere e corruzione perché avrebbe ricevuto "utilità", oggi definiti "sollazzi" in cambio di favori alla Fondazione Maugeri e al San Raffaele. Il pm, in particolare, ha esortato i giudici della decima sezione penale a cercare sul web la storia di Cunningham, "condannato a otto anni e quattro mesi di carcere" per vicende simili a quelle contestate a Formigoni. Il politico americano è stato corrotto, ha spiegato Laura Pedio, "anche con imbarcazioni, viaggi aerei e beni di antiquariato che richiamano alla mente i quadri destinati a Formigoni, di cui questa Procura attende ancora notizie". Oltre a vacanze, crociere in barca, cene in ristoranti stellati, contributi politici e altro documentato dalla Procura di Milano a carico dell'ex governatore. Non solo. Per il magistrato, che ha chiesto la condanna a 9 anni di carcere per Formigoni, "non è necessario andare oltreoceano" per trovare storie giudiziarie analoghe. "Leggete per esempio - ha detto ai giudici - la sentenza con cui la Cassazione ha condannato nel 2009 il direttore generale della sanità piemontese per essere stato corrotto con utilità come la crociera alla moglie".

Adnkronos