Calcio: Beretta, riforma Champions League va nella giusta direzione

Milano, 20 set. (AdnKronos) - "E' una riforma molto positiva, che va nella giusta direzione. Prende con realismo in considerazione il fatto che ci sono Paesi con una forte tradizione calcistica, fortissime squadre che hanno dato e continuano a dare con il loro nome e con la loro storia, portando prestigio al calcio internazionale". Così il presidente Lega Calcio, Maurizio Beretta, presente all'inaugurazione del nuovo campo da calcio di via Cagni, a Milano, riferendosi alla riforma della Champions League."Soprattutto -aggiunge - la riforma vuole che i paesi che hanno un enorme bacino di tifosi debbano avere un ruolo importante nell'interesse del calcio europeo". Sull'ipotesi di una Superlega che vada a penalizzare i piccoli club rispetto ai grandi, il presidente replica "La riforma aiuta anche a tenere un assetto di grande equilibro". Sui risultati di Juve e Inter in Europa il presidente spiega che era "solo il primissimo punto di partenza" e ricorda che nel nostro campionato ci sono tutte le condizioni per fare un'ottima stagione. "Sono sicuro - conclude - che ci sarà in Italia un campionato di grande interesse e una partecipazione molto importante e positiva delle squadre italiane, nelle competizioni europee".

Adnkronos