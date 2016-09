Bergamo: crack Maxwork, a ex questore beni e utilità da Cottone

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 20 set. (AdnKronos) - Tanti "beni e utilità" di tutti i tipi. Bracciali d'oro, smartphone, soggiorni in Liguria e anche un nuovo impianto di aria condizionata per la Questura di Bergamo. Sono alcuni dei "beni" che l'ex questore di Bergamo, Fortunato Finolli, avrebbe ricevuto dall'imprenditore Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini, per "omettere o aver omesso molteplici atti contrari ai suoi doveri d'ufficio". L'elenco è contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Bergamo, Ciro Iacomino, a carico di Cottone per crac della società Maxwork.Finolli, si legge nel provvedimento, avrebbe ricevuto da Cottone "due bracciali in oro del valore complessivo di 2.970 euro, uno per sè, uno per la coniuge Annamaria Pizzi", uno "smartphone I Phone 6", "viaggi del valore di poco superiore ai 2.400 euro" per sè e la moglie, "soggiorni di piacere nel complesso residenziale Comunione della Pineta di Arenzano", un "impianto di condizionamento, composto da split e unità esterna, per gli uffici della Questura di Bergamo". Finolli, che risulta indagato per corruzione, peculato e istigazione alla corruzione, "accettava la promessa di una progressione di carriera con la nomina a Questore della Provincia di Bologna". Cottone, si legge ancora negli atti dell'inchiesta, gli avrebbe anche promesso "notevoli profitti" legati all'avviamento di alcuni punti vendita Akai in diversi aeroporti italiani, assicurandogli "un ruolo direttivo" nella stessa società.Tutto per "persistenti interventi o ingerenze arbitrarie" messi in atto dall'ex questore di Bergamo sulla "domanda di cittadinanza di Daniele Sampaio Visinguera (ex fidanzata brasiliana di Cottone - ndr)" nonché "per la domanda di porto d'armi per uso difesa personale" dello stesso Giovanni Cottone". O ancora "in cambio dell'aggiornamento di alcune segnalazioni archiviate in Banca Dati sul conto di Giovanni Cottone".

