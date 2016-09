Austrian Airlines: da aprile nuovo volo per Los Angeles

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - Austrian Airlines aggiungerà una nuova destinazione a lungo raggio per il Nord America nell’orario estivo 2017. A partire dal prossimo 10 aprile , un Boeing 777 decollerà da Vienna diretto a Los Angeles, fino a sei volte alla settimana. "Dopo Chicago, Newark e Miami, L.A. è ora la nostra quarta nuova destinazione e rappresenta il nostro più grande salto finora compiuto verso gli Stati Uniti. Voleremo verso la West Coast con la flotta esistente e siamo già ora molto entusiasti di questa nuova avventura", afferma Andreas Otto, chief commercial officer Austrian Airlines. Con l’introduzione dell’orario estivo 2017, Austrian Airlines offrirà complessivamente fino a 44 voli settimanali diretti verso il Nord America. Questo include collegamenti fino a cinque volte alla settimana per Miami, un massimo di sei voli settimanali ciascuno per Los Angeles e Toronto e fino a un volo al giorno per Washington e Chicago. Austrian Airlines continuerà poi ad offrire tredici voli settimanali per New York.

Adnkronos