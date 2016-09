Alstom: a Innotrans 2016 presenta Coradia Meridian per Trenitalia (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Tecnologicamente avanzati, comodi, ecologici e facilmente personalizzabili: sono i nuovi 150 treni Coradia Meridian per Trenitalia che fanno parte dell’accordo quadro siglato lo scorso agosto da Alstom e Trenitalia. Una nuova generazione di treni regionali, che trasporterà, da inizio 2019, in totale comfort e sicurezza i viaggiatori delle regioni italiane. La prima regione nella quale entreranno in servizio sarà l’Emilia Romagna. Nella progettazione e costruzione dei nuovi treni regionali per Trenitalia saranno coinvolti tre siti di Alstom in Italia: Savigliano (1.000 dipendenti), Sesto San Giovanni (340 dipendenti) e Bologna (600 dipendenti). Il contratto contribuirà a creare un’opportunità di sviluppo per la rete italiana dei fornitori Alstom.

Adnkronos