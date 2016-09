Alstom: a Innotrans 2016 presenta Coradia Meridian per Trenitalia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 20 set. (AdnKronos) - Debutta a Innotrans 2016 Coradia Meridian la nuova generazione di treni regionali di Alstom che entreranno nella flotta di Trenitalia. A presentare le caratteristiche tecniche e il design dei nuovi convogli alla più grande fiera del settore ferroviario in corso a Berlino, è stato Michele Viale, amministratore delegato di Alstom Ferroviaria.“Siamo orgogliosi - ha dichiarato Viale - di presentare la quarta generazione dei nostri treni regionali Coradia, che conserva l’affidabilità delle precedenti, incorporando molte innovazioni per rispondere alle esigenze di Trenitalia, delle regioni italiane e di milioni di viaggiatori". "I nuovi Coradia, in circolazione dal 2019, disporranno - ha spiegato Viale - delle tecnologie più avanzate e potranno essere personalizzati con un’ampia scelta d’interni, moduli e accessori: porta bici, porta sci, porta bagagli, corner shop, spazi per lavorare. Comodi, spaziosi, e luminosi, grazie ai servizi di bordo, tra cui Wi-Fi, sistema audio video e videosorveglianza live, offriranno un’esperienza di viaggio completamente nuova".

