Almaviva: a Innotrans presenta soluzione per treno accogliente

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Una soluzione di informazione ai passeggeri che trasforma il trasporto pubblico in un servizio accogliente a 360°. La presenta AlmavivA a InnoTrans, la principale fiera Business to business del settore ferroviario mondiale a Berlino. Il sistema nasce dalla consolidata esperienza del Gruppo Almaviva nel settore del Passenger information system, risponde alla richiesta dello smart traveller di essere sempre connesso e di usufruire di un’esperienza di mobilità semplice, intermodale e informata. La soluzione consente la connessione continua con la flotta treni o bus da un’unica centrale operativa, capace di erogare informazioni audiovisive utili e aggiornate durante il viaggio, attraverso palinsesti gestibili in real time e offrendo libertà di accesso da qualsiasi dispositivo tramite un’unica piattaforma di applicazioni e dati. Il viaggiatore può fruire di indicazioni riguardo la sicurezza dei passeggeri, disponibilità dei servizi di bordo, aggiornamenti su tratta, velocità, coincidenze e percorso del treno o del bus, localizzazione cartografica del convoglio in movimento, meteo, news ed entertainment. La fiera InnoTrans si svolge a Berlino ogni due anni e offre un’ampia esposizione di tecnologie dei trasporti per mezzi su rotaia (Railway Technology).

