Alitalia: Usb, sciopero regolare, precettazione è immotivata

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Uno sciopero indetto per luglio, poi spostato al 6 settembre e infine collocato dopodomani, non è il pericolo numero uno per il diritto alla mobilità". Ad affermarlo è Fabrizio Tomaselli, dell'Esecutivo nazionale dell'Usb, commentando le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, su una possibile precettazione dell'astensione dal lavoro in Alitalia e Meridiana il 22 settembre. "Il ministro -continua il sindacalista- dovrebbe invece chiedersi perché si sciopera e forse intervenire nei confronti delle aziende che ormai fanno e disfano a loro piacimento in un settore già martoriato da migliaia di licenziamenti"."Non esiste alcuna motivazione per una ipotesi di precettazione, lo sciopero è regolare al 100% e considereremmo illegittimo il ricorso a tale misura repressiva. Per la stampa che riporta la notizia una precisazione -conclude Tomaselli- l’Usb non è un sindacato autonomo, ma una confederazione sindacale".

Adnkronos